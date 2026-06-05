“La cultura siempre ha sido el lugar de ataque”, alertan por el desfinanciamiento del sector

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la referente de la compañía de teatro La Morisqueta, Cristina Idiarte, advirtió sobre el escenario que atraviesa el teatro independiente en el país y enmarcó la situación dentro de lo que definió como una “batalla cultural” que impacta directamente en el sostenimiento del sector artístico.

“Venimos golpeadísimos y creo que estamos peor que en la pandemia. Estamos a punto de que cierre el Instituto Nacional de Teatro, que es el único ente que sostiene al trabajo teatral independiente, no al comercial. Dicen que el Instituto no se va, pero lo desfinanciamos y es como si se fuera”, expresó.

En ese sentido, la actriz y directora planteó que las decisiones en torno al financiamiento cultural forman parte de una disputa más amplia. “La cultura siempre ha sido el lugar de ataque. En esta batalla cultural que se está dando, el teatro, el cine y las artes en general no están en una buena posición”, expresó.

Sin embargo, también observó una reacción particular del público frente a este escenario. “En épocas de crisis, el público hace un vuelco tremendo hacia el arte, quizás buscando otra realidad, un refugio”, explicó.

Idiarte también se refirió a las condiciones laborales del sector independiente, marcadas por la inestabilidad. “Hay mucho trabajo no formal. Si te quedás sin función, no tenés salario. Es muy difícil sostener una familia desde el teatro independiente”, advirtió.

Asimismo, cuestionó la concentración de las políticas culturales en los grandes centros urbanos. “Hay una mirada muy centralista y porteño-céntrica que deja afuera a muchas producciones del interior”, sostuvo y agregó “sería interesante que esta gente también apoye al teatro independiente salteño, porque hay cosas igual o mejores que las que estamos viendo y que se la están perdiendo por no conocer”.