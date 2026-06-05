“La cultura siempre ha sido el lugar de ataque”, alertan por el desfinanciamiento del sector

La actriz y directora de la compañía y escuela de teatro La Morisqueta, Cristina Idiarte, advirtió sobre la situación del teatro independiente y el impacto del desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro, en el marco de lo que definió como una “batalla cultural”. 
Cultura & Espectáculos05/06/2026

482070785_584072527942171_674749864984397448_n.jpg?stp=dst-jpg_tt6&cstp=mx2048x1349&ctp=s2048x1349&_

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la referente de la compañía de teatro La Morisqueta, Cristina Idiarte, advirtió sobre el escenario que atraviesa el teatro independiente en el país y enmarcó la situación dentro de lo que definió como una “batalla cultural” que impacta directamente en el sostenimiento del sector artístico.

“Venimos golpeadísimos y creo que estamos peor que en la pandemia. Estamos a punto de que cierre el Instituto Nacional de Teatro, que es el único ente que sostiene al trabajo teatral independiente, no al comercial. Dicen que el Instituto no se va, pero lo desfinanciamos y es como si se fuera”, expresó.

En ese sentido, la actriz y directora planteó que las decisiones en torno al financiamiento cultural forman parte de una disputa más amplia. “La cultura siempre ha sido el lugar de ataque. En esta batalla cultural que se está dando, el teatro, el cine y las artes en general no están en una buena posición”, expresó.

Sin embargo, también observó una reacción particular del público frente a este escenario. “En épocas de crisis, el público hace un vuelco tremendo hacia el arte, quizás buscando otra realidad, un refugio”, explicó.

Idiarte también se refirió a las condiciones laborales del sector independiente, marcadas por la inestabilidad. “Hay mucho trabajo no formal. Si te quedás sin función, no tenés salario. Es muy difícil sostener una familia desde el teatro independiente”, advirtió.

Asimismo, cuestionó la concentración de las políticas culturales en los grandes centros urbanos. “Hay una mirada muy centralista y porteño-céntrica que deja afuera a muchas producciones del interior”, sostuvo y agregó “sería interesante que esta gente también apoye al teatro independiente salteño, porque hay cosas igual o mejores que las que estamos viendo y que se la están perdiendo por no conocer”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail