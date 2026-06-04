Murió “de tristeza” la ilustradora y cineasta Marjane Satrapi, autora de ‘Persepolis’
Cultura & Espectáculos04/06/2026
Su novela gráfica autobiográfica la volvió conocida mundialmente en la década del 2000. Desde entonces, la artista franco-iraní experimentó el cine y las artes plásticas.
Había algo de natural estupor en la mirada de su personaje, que se llamaba Marjane como ella y que no comprendía el sinsentido de la política extremista de su Irán natal, que no extraña esa fórmula que está recorriendo por estas horas el mundo y que dice que la artista franco-iraní Marjane Satrapi "murió de tristeza" este jueves a los 56 años. Aunque no hubo mayores precisiones, la declaración de su familia, la referencia a su reciente viudez, el destino del planeta... quién sabe cuánto más le fue insoportable a una "inmensa artista que transformó una infancia iraní en una fábula universal", como la definió hace minutos el presidente francés Emmanuel Macron.
Te puede interesar
La actriz y directora de la compañía y escuela de teatro La Morisqueta, Cristina Idiarte, advirtió sobre la situación del teatro independiente y el impacto del desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro, en el marco de lo que definió como una “batalla cultural”.
Música, danza y teatro se unen en “Cuentos de hadas” en el Teatro ProvincialCultura & Espectáculos05/06/2026
La Orquesta Sinfónica de Salta, la Escuela de Ballet de la Provincia y la compañía La Morisqueta presentan este domingo 7 de junio, a las 18 horas en el Teatro Provincial, un concierto didáctico con entrada libre y gratuita.
La edición aniversario se desarrollará del 6 al 13 de junio con actividades abiertas, descuentos y formación, destacando una agenda organizada por ejes diarios. "La gastronomía nos destaca", aseguran.
El martes 9 comienzan las funciones del Cineclub META, en el marco de Los MartesCultura & Espectáculos05/06/2026
Serán las dos primeras funciones, con la proyección de “3.000 km en bicicleta” de Iván Vescovo y “La muerte es algo que les sucede a los demás” de Ana García Blaya.
Las convocatorias surgieron de manera espontánea en distintos lugares emblemáticos de la ciudad vinculados a la historia del líder de Los Redondos y su paso por Salta.
La insólita promesa de campaña del candidato opositor de Florentino Pérez en Real MadridCultura & Espectáculos04/06/2026
A pocos días de las elecciones presidenciales, Enrique Riquelme sorprendió con una propuesta inédita para respaldar las compras de dos figuras. El empresario aseguró que asumirá un importante costo económico personal si no cumple con algunos de los compromisos más ambiciosos de su proyecto.
Lo más visto
Gimnasia y Tiro volvió al triunfo y se ilusiona con acercarse a la zona de clasificación
Alfredo BurgosDeportes06/06/2026
El Albo derrotó 1 a 0 a Midland en el estadio Michel Torino por la fecha 17 de la Primera Nacional. Lautaro Gordillo marcó de penal el único gol del encuentro.
La despedida al Indio Solari será el domingo 7 de junio
Ivana ChañiSociedad06/06/2026
La familia de Carlos “Indio” Solari confirmó que el último adiós al músico se realizará el domingo. El lugar y el horario serán informados este sábado, mientras miles de fanáticos se organizan para despedir al ícono del rock argentino.
Con un once alternativo y la ausencia de Lionel Messi, la Selección argentina se mide esta noche ante Honduras en suelo estadounidense..
Escándalo en Córdoba por el femicidio de Agostina: Passerini admitió fallas y echó a funcionariosProvincias06/06/2026
El municipio audita a su personal tras recibir más de 200 alertas por agentes con condenas vigentes y forzó la salida de un concejal oficialista.
EDESA anunció cortes de luz para este fin de semana en Salta
Ivana ChañiSalta06/06/2026
La empresa informó interrupciones programadas del servicio eléctrico para este sábado y domingo. Los trabajos afectarán a sectores de Urundel y de Salta Capital.