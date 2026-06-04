Murió “de tristeza” la ilustradora y cineasta Marjane Satrapi, autora de ‘Persepolis’

Con un trazo simple, apelando solo al blanco y al negro, Satrapi fue capaz de desnudar la gran complejidad de la sociedad iraní con la potencia del discurso claro, casi pedagógico, y la belleza dura y poética de sus personajes, cada vez más asfixiados y anulados por la llegada al poder del ayatolá Jomeini en 1979.

Satrapi pensaba que nadie querría editar su libro en Europa. “Cuando era estudiante tenía clara una cosa: iba a ser pobre. Viviría en una buhardilla, comería siempre pasta y nunca iría de viaje, pero trabajaría en lo que me gustara. Con Persépolis, ni siquiera pensaba que encontraría un editor”, le dijo hace tiempo al diario español El País.

La historieta fue adaptada al cine, a cuatro manos con Vincent Paronnaud, y se presentó en 2007 en el Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio del Jurado.

Sin embargo, Persépolis no fue su primer trabajo. En 2003 ya había publicado la novela gráfica Bordados, que recorría distintas experiencias femeninas en Irán y, en 2005, otro de sus álbumes ambientado en Irán, Pollo con ciruelas, por el que le entregaron el Premio al Mejor Álbum en Angulema.

Satrapi no solo era una artista y da cuenta de ello la pluralidad de mensajes de condolencias publicados en las últimas horas. Además de sus colegas de disciplina y del presidente francés, la titular del Parlamento de Francia (la Asamblea Nacional), Yaël Braun-Pivet, afirmó que Satrapi "había convertido su obra en un acto de libertad. Con Persépolis, le había dado un rostro y una voz a la revolución iraní, enarbolando la lucha por la libertad y la dignidad de las mujeres. Francia pierde a una artista inmensa".

"Con Persépolis y toda su obra, permitió que millones de personas descubrieran las realidades vividas por el pueblo iraní, por las mujeres y los jóvenes que se enfrentan al fundamentalismo religioso", afirmó por su parte el líder del Partido Comunista francés, Fabien Roussel.

“Marjane era una artista extraordinaria y una mujer entrañable que encarnaba la alegría de la creación y la tristeza del exilio y los recuerdos dolorosos. La lloramos esta mañana”, declaró Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, en unas declaraciones a la AFP.

Cuando en enero de 2025 Francia quiso condecorarla con la Legión de Honor, la artista rechazó la distinción, dijo, debido a sus “principios” y a su “apego a su patria natal”. Explicó en la ocasión: “No puedo ignorar lo que percibo como una actitud hipócrita de Francia hacia Irán”, mientras su país de origen sufría una nueva ola de represión. De todos modos, reconoció que era una “muestra de solidaridad con los iraníes, sobre todo con las mujeres y con la juventud iraní, pero también con sus compatriotas franceses retenidos como rehenes en Irán”.