Música, danza y teatro se unen en “Cuentos de hadas” en el Teatro Provincial

En el marco de sus 25 años, la Orquesta Sinfónica de Salta retoma los Conciertos Didácticos, una propuesta pensada para acercar la música sinfónica a públicos de todas las edades, especialmente al público infantil y familiar.

La presentación se realizará este domingo 7 de junio a las 18 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, con entrada libre y gratuita, bajo la dirección del maestro Jorge Mario Uribe. En esta edición aniversario, el espectáculo lleva por nombre “La Orquesta y los Cuentos de Hadas” e incluirá la participación de la Escuela de Ballet de la Provincia de Salta y de la compañía y escuela de teatro La Morisqueta.

“Esta es la tercera vez que hacemos un didáctico con la Orquesta Sinfónica. En estos 25 años hicimos uno con un clarinetista invitado, después ‘Momo y la Orquesta Sinfónica’, y esta vez hacemos cuentos de hadas. Participamos en la creación del guion de este didáctico. Además, actuamos con cinco niños y adolescentes de la compañía”, señaló Cristina Idiarte, de La Morisqueta.

En ese sentido, valoró el rol del teatro como herramienta de comunicación y aprendizaje. “El teatro hace eso, ayuda a comunicarse. Cuando alguien encuentra en el teatro una forma de expresarse, es muy valioso. Los niños y adolescentes la tienen clara en ese sentido”, expresó.

La propuesta no se limitará a la función del domingo, ya que el lunes y martes se realizarán funciones didácticas destinadas a escuelas en doble turno, con el objetivo de ampliar el acceso de estudiantes a la experiencia sinfónica y teatral. Las instituciones interesadas podrán coordinar su participación a través de la Secretaría de Cultura.

El repertorio estará integrado por obras de grandes compositores como Tchaikovsky, Prokófiev, Ravel, Shostakóvich y Nielsen, en un recorrido musical que incluye piezas como “La Bella Durmiente”, “Cenicienta”, “La Bella y la Bestia”, “Pulgarcito”, la “Obertura Festiva” y “Aladino”.