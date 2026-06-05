Con propuesta temáticas, llega la 10° Semana Gastronómica en Salta

Del 6 al 13 de junio se realizará en Salta la 10° edición de la Semana Gastronómica, con actividades abiertas al público, descuentos en locales adheridos y talleres de formación para el sector.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, el secretario de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta detalló que esta edición iniciará con el Torneo Federal de Chefs, que este año también cumple una década desde su organización.

“La gastronomía nos destaca. Tenemos cosas muy tradicionales, productos muy auténticos, muy nuestros, y también tenemos mucha cocina innovadora, cocina fusión, chefs muy capacitados que despliegan su arte en las cocinas”, señaló.

La estrategia de esta edición fue organizar la agenda en jornadas temáticas para dar mayor visibilidad a cada segmento. “Hemos tematizado los días. El sábado es cocina gourmet, el domingo cocina regional, el lunes cafetería, buscamos darle valor a cada producto distintivo”, explicó.

El cronograma también incluye el día de sándwiches y el cierre con el tradicional Concurso Provincial de la Empanada. “Trabajamos con la municipalidad de Salta para buscar al local gastronómico que va a representar al departamento Capital en el concurso provincial”, agregó.