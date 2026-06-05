El martes 9 comienzan las funciones del Cineclub META, en el marco de Los Martes

Cineclub Meta es un proyecto de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Salta (ARAS), que nació en 2022 con la intención de proyectar una selección de películas argentinas no estrenadas comercialmente en Salta y convertirse en una cita obligada para los cinéfilos de la ciudad.

Este mes, y en colaboración con la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura, ofrecerá una destacada selección de cine.

Las entradas para cada película tienen un valor de $4.950 (con descuentos para jubilados y estudiantes), y se pueden adquirir en www.vamos.gob.ar y en boletería el día de la función.

CARTELERA CICLO DE CINE “LOS MARTES” EN JUNIO: CINECLUB META

Martes 9

19 hs: “3.000 km en bicicleta” de Iván Vescovo

ARGENTINA/2025/85´ / SAM 13

Sinopsis: Narra el viaje de Iñaki Mazza, un joven campeón olímpico de BMX que se retira a los 20 años en medio de una profunda crisis personal y deportiva. Motivado por los poemas en audio que le envía su novia desde una clínica de rehabilitación, decide pedalear hasta el fin del mundo para reencontrarse con ella, en una aventura que es tanto física como de búsqueda de identidad. (Documental)

21 hs: “La muerte es algo que les sucede a los demás” de Ana García Blaya

ARGENTINA/2026/71´

Sinopsis: Alberto, el abuelo de la directora, es un anciano solitario que espera la muerte. Tras el fallecimiento inesperado de su hijo Javier (padre de la directora), la familia decide ocultarle la noticia para protegerlo, desencadenando un complejo peso emocional. (Documental)

Martes 16

19 hs: “Gente de la ruta” de Lucas Koziarski

ARGENTINA/2026/67´

Sinopsis: Gladys deja atrás un pasado de maltrato en Buenos Aires para buscar un nuevo comienzo. Mientras sus días transcurren en la apacible y monótona cotidianidad misionera junto a su familia, las noches se vuelven oscuras y amenazantes (Drama)

21 hs: “El Castillo” de Martín Benchimol

ARGENTINA/2023/78´ / ATP

Sinopsis: Tras trabajar como empleada doméstica toda su vida, Justina hereda de su antigua empleadora una enorme mansión en medio de las pampas argentinas. La única condición es que jamás la venda. En este moderno cuento de hadas, Justina y su hija Alexia enfrentarán los desafíos de mantener viva esa promesa. (Documental)

Martes 23

19 hs: “3.000 km en bicicleta” de Iván Vescovo

21 hs: “Amantes en el Cielo” de Fermín de la Serna

ARGENTINA/2025/ 77´

Sinopsis: La Bonita y Cristina son dos cocineras trans que trabajan en los cargueros que recorren los ríos de la Amazonia peruana. Ambas han comenzado a des-transicionarse, una para cumplir una promesa hecha a su madre muerta, la otra por miedo a arder eternamente en el infierno. (Documental)

Martes 30

19 hs: “La muerte es algo que les pasa a los demás” de Ana García Blaya

21 hs: “Gente de la ruta” de Lucas Koziarski