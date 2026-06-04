La insólita promesa de campaña del candidato opositor de Florentino Pérez en Real Madrid

La campaña electoral en el Real Madrid sumó un nuevo capítulo que rápidamente generó repercusión entre los socios y el mundo del fútbol. En plena disputa con Florentino Pérez por la presidencia del club, Enrique Riquelme decidió elevar la apuesta con una propuesta poco habitual en el ámbito deportivo y político.

Durante una entrevista televisiva en el programa "El Hormiguero", el candidato opositor se presentó con documentación certificada para respaldar públicamente varias de sus promesas de campaña. Entre ellas, reafirmó su intención de mantener la propiedad del club exclusivamente en manos de los socios y evitar cualquier intento de privatización futura.

Pero el momento que más llamó la atención llegó cuando reveló el nombre del futbolista que pretende convertir en la gran bandera de su proyecto deportivo: Erling Haaland. El delantero noruego del Manchester City fue presentado por Riquelme como su gran objetivo de mercado, acompañado además por la intención de incorporar a Rodri Hernández, uno de los mediocampistas más destacados del fútbol mundial.