Arte independiente en Salta: una muestra, bordados colectivos y nuevas formas de habitar la ciudad
Cultura & Espectáculos24/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
La Arte, el espacio impulsado por Soledad Goldar, presenta una nueva exposición y una actividad abierta de bordado público. La propuesta busca acercar el arte a distintos espacios y generar encuentros entre artistas y vecinos.
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La tercera edición de esta feria de café reunirá a cafeterías, pastelerías y propuestas gastronómicas, con música en vivo y un espacio pet friendly. Las actividades comenzarán a las 10 y se extenderán hasta las 20.
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La obra se presentará este viernes, sábado y domingo, a las 17.30, en el Teatro ADN. La propuesta reinterpreta el clásico cuento infantil con humor, canciones originales, marionetas e interacción con el público.
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La Semana de Cine de Salta festeja sus 30 ediciones con estrenos y figuras invitadasCultura & Espectáculos23/07/2026
Será del 6 al 14 de agosto. Ofrecerá películas argentinas e internacionales, la sección Mirada Salteña, talleres, charlas y la participación de invitados destacados como la actriz Valeria Bertuccelli y el cineasta Martín Rejtman.
El álbum reúne 16 interpretaciones en vivo remasterizadas y documenta el período en que se empezaba a mostrar el material de "Animals".
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