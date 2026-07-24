Arte independiente en Salta: una muestra, bordados colectivos y nuevas formas de habitar la ciudad

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El circuito del arte independiente en Salta suma nuevas propuestas para este fin de semana. Uno de los espacios con mayor movimiento y presencia en ferias nacionales, La Arte, impulsado por Soledad Goldar, presenta una nueva muestra y una actividad que invita a la comunidad a participar.

Este viernes desde las 18 horas, en Catamarca 481, se inaugurará la exposición “La Misma Tierra”, de la artista Soledad Sánchez Goldar. La propuesta reúne performances, bordados y acciones performáticas que buscan generar una experiencia artística más allá de la contemplación tradicional.

Además, la agenda continúa este sábado con una iniciativa abierta al público: “Bordado Público”, una convocatoria para reunirse a bordar en comunidad en la plaza Hilda Yolanda Cardoso, ubicada en Francisco Corbalán y María Alonso, en barrio El Güemes, Zona Norte. El encuentro será desde las 16 horas.

La invitación está abierta a quienes ya estén bordando, sin importar el estado de la obra, y también a quienes quieran comenzar. La idea es compartir saberes, encontrarse y recuperar el espacio público como lugar de creación e intercambio.

Desde La Arte destacan la importancia de estos espacios independientes que sostienen la circulación de artistas y nuevas expresiones culturales. En paralelo, también se encuentra en exposición la muestra “Depresión”, del artista Tomás Rojo, una propuesta realizada en grafito que aborda la experiencia de la depresión desde una mirada poética, íntima y profunda.