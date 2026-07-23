"Mi Torpe Cenicienta" despide las vacaciones de invierno con sus últimas funciones

Con una versión renovada del clásico cuento infantil, la obra de teatro "Mi Torpe Cenicienta" ofrecerá sus últimas funciones de vacaciones de invierno este viernes 24, sábado 25 y domingo 26, a las 17.30, en el Teatro ADN (Pellegrini y España).

La propuesta combina canciones originales, humor, marionetas y un mensaje que invita a valorar la autenticidad por encima de las apariencias, en un espectáculo pensado para disfrutar en familia.

"Es una versión un poquito más cómica. Tenemos al rey, al ministro, al príncipe, a las hermanastras, pero tratamos de darle un toque de comicidad y de ternura para que llegue a niños más chicos y todos la puedan entender", señaló Belina Figueroa -actriz que interpreta a Cenicienta- en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Uno de los elementos distintivos de la puesta es la participación del público. Un juglar guía el relato, interactúa con los espectadores y propone preguntas para que los niños anticipen cómo continuará la historia.

"Tenemos un juglar que va narrando el cuento en ciertas partes e invita a participar a los chicos. Les hace preguntas sobre lo que estuvieron viendo o qué esperan que pase después", contó Figueroa.

Al finalizar cada función, los actores comparten un momento con el público para tomarse fotografías. "Queremos que todos se sientan atrapados con nuestra historia, tanto varones como nenas, toda la familia, para que vengan y disfruten todos juntos", invitó la actriz.

Figueroa adelantó que tras las vacaciones de invierno, "Mi Torpe Cenicienta" continuará en cartel en el Teatro ADN con funciones destinadas a instituciones educativas.