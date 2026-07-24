Este fin de semana vuelve la fiesta del café de especialidad en Salta

Este domingo, el Paseo Ameghino será escenario de una nueva edición de El Cafetón, la feria de café que invita a disfrutar de una jornada especial con sabores, música y propuestas para todos los gustos. El lanzamiento se llevó adelante en la cafetería “Casa B” ubicada en Leguizamon 541.

Desde las 10 hasta las 20 horas, más de 10 cafeterías, pastelerías y emprendimientos gastronómicos se reunirán en este espacio con opciones dulces y saladas para acompañar una buena taza de café.

La propuesta contará además con bandas en vivo y diferentes actividades para compartir una jornada al aire libre, convirtiéndose en una oportunidad ideal para celebrar el Día del Amigo en la ciudad.

Además, El Cafetón será un espacio pet friendly, por lo que quienes asistan podrán disfrutar de la jornada junto a sus mascotas.

La invitación es para vecinos, turistas, familias y grupos de amigos a acercarse al Paseo Ameghino y ser parte de esta tercera edición de una feria que celebra la cultura del café y el encuentro.