Semana del Cine en Salta: cuatro grupos de baile podrán grabar un videoclip profesional

En el marco de la 30° Semana de Cine en Salta, la Dirección de Audiovisuales lanzó una convocatoria destinada a grupos de baile que interpreten música urbana para participar de la grabación de un videoclip con cámaras, sonido y un equipo de realización audiovisual profesional.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director de Audiovisuales, Federico Casoni, detalló que la propuesta se desarrollará durante el tradicional set de filmación abierto al público que forma parte del festival y que este año funcionará el 8 y 9 de agosto.

"Ya son tres ediciones que hacemos un set de filmación abierto a todo el público, a todos los que se quieren acercar. Es un set donde la gente puede conocer cómo es un set de filmación, pero además también ser filmada", señaló.

Recordó que el año pasado la propuesta estuvo inspirada en El Eternauta y que, en esta oportunidad, el eje estará puesto en los jóvenes que realizan coreografías urbanas en distintos espacios de la ciudad.

"Hay tantos chicos haciendo estas coreografías y la verdad que es impresionante el trabajo que le ponen. Entonces vamos a convocarlos y les vamos a filmar un videoclip dentro del set de filmación. Va a ser un videoclip con estas pantallas, con cámaras de súper nivel, con técnicos súper profesionales", afirmó.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de julio. Está destinada a grupos de entre dos y ocho integrantes, de 15 a 25 años, que deberán completar un formulario disponible en las redes sociales de la Semana de Cine o en el sitio web de Cultura de la Provincia y adjuntar un video casero con la coreografía.

"Simplemente tienen que subir un videíto que algún amigo les grabe con el celular. No hace falta mucho, simplemente que podamos ver la coreografía", indicó.

Un jurado seleccionará a cuatro grupos, que serán los encargados de grabar sus videoclips durante la 30° Semana de Cine en Salta.

Cómo participar

Sólo tenés que completar un formulario ingresando a este link: https://forms.gle/u4mWuEAhdJtauh3P7