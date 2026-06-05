Agentes sanitarios del norte celebraron su día con un encuentro en Urundel

En el marco del Día del Agente Sanitario, trabajadores del sistema de Atención Primaria de la Salud (APS) del norte provincial realizaron un encuentro en el departamento Orán, con la participación de equipos de distintas localidades.

“Realizamos nuestro encuentro de agentes sanitarios, estamos reunidos todo el departamento Orán, agentes de Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa y Urundel como anfitrión”, relató la agente sanitaria de Urundel, Patricia Salinas, en diálogo con Aries.

La actividad reunió a agentes sanitarios de distintas áreas operativas, en una jornada de reconocimiento al trabajo territorial que realizan diariamente en comunidades urbanas y rurales, con foco en la prevención, la educación sanitaria y el acompañamiento a las familias.

Salinas explicó que desarrolló gran parte de su carrera en territorio, lo que le permitió conocer de cerca la realidad de las familias de la zona, focalizando trabajo en educación y prevención “puerta a puerta”.

“Soy agente sanitario desde hace 15 años en el área operativa 49. Estuve 10 años en terreno, algo muy lindo trabajar con la familia, abren las puertas de sus casas para recibirnos, para escucharnos, y también aprendemos de ellos”, expresó.

Sobre su área de trabajo en Urundel, Salinas detalló que se trata de una zona mayoritariamente urbana, con un pequeño sector rural, y destacó el trabajo articulado con instituciones.

“Tenemos alrededor de 3.200 habitantes y unas 20 familias rurales. Es un área chica que permite trabajar y coordinar con los centros de primera infancia, con escuelas, con los colegios y con todo el equipo de salud”, afirmó.

El encuentro contó con actividades recreativas y sociales como juegos de mesa y deportivos.