Voluntarios recorren la ciudad de noche, piden ayuda para asistir a personas en situación de calle

Con la llegada de las bajas temperaturas, la Fundación Sí puso en marcha una nueva colecta de invierno destinada a asistir a personas en situación de calle en la ciudad de Salta.

La organización recibe ropa de abrigo, calzado en buen estado, frazadas, mantas, acolchados y alimentos para las recorridas nocturnas que realizan sus voluntarios.

El voluntario Marcelo Alejandro Blanco explicó por Aries que el objetivo es acompañar a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

"Visitamos entre 30 y 35 personas en situación de calle y ahora necesitamos especialmente ropa de invierno para hombres", señaló.

Recorridas nocturnas

Las actividades se realizan todos los lunes desde las 20 horas. Los voluntarios recorren distintos puntos de la ciudad compartiendo bebidas calientes, alimentos y momentos de escucha.

"Muchas veces estas personas se sienten invisibles y nosotros tratamos de acompañarlas con la palabra y la escucha activa", expresó Blanco.

La recorrida comienza en la Terminal de Ómnibus y continúa por distintos sectores de la ciudad, incluyendo el Hospital San Bernardo, el Parque San Martín y otros espacios donde suelen refugiarse personas sin techo.

Cómo colaborar

La Fundación recibe donaciones en distintos puntos de la ciudad y también convoca a nuevos voluntarios.

Entre los elementos más necesarios figuran:

Ropa de abrigo para hombres.

Calzado en buen estado.

Frazadas y mantas.

Té, café, mate cocido, azúcar y galletas.

Los interesados pueden comunicarse con la organización a través de las redes sociales de Fundación Sí Salta o en los puntos habilitados para la colecta.