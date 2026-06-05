Sáenz lanzó Ecos de Juventud para promover la participación estudiantil a través del deporte y el arte

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el lanzamiento de “Ecos de Juventud”, la Primera Competencia Juvenil de Arte y Deporte, destinada a estudiantes del último año del nivel secundario de instituciones públicas y privadas del área metropolitana. El acto fue esta mañana en plaza España y contó con la participación de más de 500 alumnos de escuelas de capital.

La iniciativa, que se desarrollará a lo largo del año, busca fortalecer las trayectorias escolares y promover la inclusión de los jóvenes mediante actividades deportivas y artísticas, consolidando un dispositivo socioeducativo orientado a la salud integral, la convivencia democrática y la participación juvenil.

Durante el acto inaugural el mandatario destacó la importancia de generar espacios que fomenten la integración y el trabajo conjunto entre los jóvenes.

“Este tipo de campeonatos que vamos a realizar durante todo el año tienen que ver con eso, con unirnos más que nunca”, expresó Sáenz al dirigirse a los participantes, en el marco de una jornada que marcó el inicio formal de la competencia.

El gobernador también alentó a los estudiantes a vivir la experiencia desde el respeto y el compañerismo. “Aprovechen para competir sanamente, para ser amigos, para conocerse entre ustedes”, señaló.

Con el lema “Corazón de Atleta, Alma de Artista”, Ecos de Juventud convocará a estudiantes de 126 instituciones educativas de los departamentos Capital, Cerrillos, La Caldera y Rosario de Lerma. La competencia incluirá disciplinas deportivas como fútbol 7, vóley y básquet, además de una instancia artística de danzas urbanas.

Las actividades deportivas se desarrollarán entre junio y agosto, mientras que las propuestas artísticas tendrán lugar entre septiembre y octubre, culminando con jornadas finales y premiaciones para los participantes destacados.

Al cierre de su mensaje, el Gobernador agradeció el acompañamiento de docentes y profesores y convocó a continuar construyendo oportunidades para las nuevas generaciones. “A seguir todos juntos trabajando por una Salta mejor”, afirmó.

La propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro, integración y formación, fortaleciendo el vínculo de los jóvenes con la escuela a través del deporte, el arte y la participación comunitaria.

La ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore, destacó la importancia de los jóvenes como la principal riqueza de la provincia de Salta y manifestó su orgullo no sólo por sus triunfos deportivos, sino “por la fuerza que nos transmiten, alegría y esperanza de un futuro mejor”.

Agregó que este tipo de eventos promueve la sana competencia en el deporte y la danza, fomentando el encuentro, la alegría y la amistad entre los jóvenes y convocó a los jóvenes a hacer nuevos amigos y sentirse orgullosos de sí mismos y del futuro por el que están luchando.

La jornada estuvo acompañada por diversas actividades recreativas y deportivas. Los estudiantes participaron de concursos de baile, exhibiciones artísticas y prácticas de distintas disciplinas deportivas, en un ambiente de compañerismo y entusiasmo. En ese marco, el Gobernador saludó a las promociones presentes, se tomó fotografías con sus banderas y compartió el festejo de cumpleaños de una alumna junto a sus compañeros.

Del acto también participaron el intendente capitalino, Emiliano Durand; el secretario de Gestión Educativa, Wiliams Becker; el director general de la Agencia de la Juventud dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Tane Da Souza, funcionarios provinciales, municipales, docentes y alumnos.