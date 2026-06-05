Sumar+ fortalece la atención primaria con inversiones en centros de salud de la provincia

Sumar+ continúa fortaleciendo la atención primaria de la salud en toda la provincia a través de la transferencia de recursos a hospitales y centros de salud que brindan prestaciones a personas sin cobertura de obra social incluidas en el programa.

Un ejemplo de este trabajo es el centro de salud N° 45, de barrio Provipo, dependiente del Área Operativa Sur, donde los fondos recibidos permitieron concretar diversas mejoras destinadas a optimizar la calidad de atención de la comunidad.

La jefa del establecimiento, Claudia Terán, indicó que con los fondos transferidos por Sumar+ se realizaron diferentes mejoras en el dispositivo de salud que permiten una mejor calidad de atención a toda la población de referencia.

“Hemos instrumentado protocolos para la captación de personas sin obra social y para la atención oportuna de embarazadas, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas no transmisibles, lo que ha permitido optimizar los controles de salud en nuestra comunidad de referencia e incrementar la facturación a Sumar+”, explicó la profesional.

Con los recursos transferidos se refuncionalizó el laboratorio bioquímico, el consultorio de psicología, la sala de kinesiología y la cocina. Así también, se compró un aire compresor, aire acondicionado con sus respectivas rejas de protección y cartelería para la sala de espera.

Este efector del primer nivel de atención tiene una población de referencia aproximada de 9.700 habitantes, de los cuales cerca del 60 por ciento no cuenta con cobertura explícita de salud y recibe atención sociosanitaria en ese establecimiento.

Cabe destacar que, durante abril, el programa Sumar+ transfirió a hospitales y centros de salud de la provincia $208.170.542,60 pesos, correspondientes a prestaciones brindadas.

Son recursos que se suman al presupuesto provincial de salud y que permiten fortalecer los servicios mediante la compra de equipamiento, capacitación del recurso humano y reformas edilicias.

Durante abril los equipos de salud priorizaron invertir en arreglos de ambulancias, adquisición y reparación de equipamientos médicos, reparaciones de techos y refuncionalización de consultorios, compra y colocación de aires acondicionados para la temporada estival, entre otros.

Inscripciones

Las personas que no tengan obra social, pueden inscribirse en Sumar+, en todos los hospitales y establecimientos del Primer Nivel de Atención. El trámite es gratuito y el único requisito es la presentación del documento de identidad de quien vaya a inscribirse.

La inclusión permite el acceso a las asignaciones por Embarazo, por Hijo y Salud Integral, gestión que se realiza en ANSES con la presentación de la constancia de inscripción del mencionado programa.