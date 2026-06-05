Conmemoran a Güemes con una marcha hasta la Cañada de la Horqueta

Este domingo 7 de junio se realizará en Salta la tradicional “Marcha del Dolor”, una jornada de homenaje al general Martín Miguel de Güemes que recuerda el 205° aniversario del día en que fue herido de muerte en la esquina de las actuales calles Balcarce y Belgrano.

La actividad, organizada por la Comisión Directiva de la Agrupación Tradicionalista de Salta “Gauchos de Güemes”, propone un recorrido por distintos puntos de la provincia, recreando el camino de la memoria en torno a una de las fechas más significativas de la historia salteña.

La concentración será a las 8:00 en Plaza Belgrano, donde se izarán las banderas, luego, a las 8.30, la columna se trasladará hasta Plaza Macacha Güemes, donde se realizará un acto con ofrenda floral, invocación religiosa y palabras de un representante de la agrupación organizadora, en el marco del 160° aniversario del fallecimiento de Macacha Güemes.

Más tarde, el recorrido continuará hacia la Cañada de la Horqueta, sitio histórico donde el general Güemes fue herido. Allí se llevará a cabo el acto central de la jornada, con la presencia del presidente de la institución organizadora.

En paralelo, la Municipalidad de Salta informó que se implementará un operativo especial de tránsito para acompañar el desarrollo de la marcha. Se realizarán despejes desde las primeras horas de la mañana en la zona de Plaza Belgrano, punto de partida del recorrido.

El trayecto continuará por calles del centro como Mitre, Caseros, Córdoba, La Rioja y Alberdi, con retenciones temporales en Plaza Macacha Güemes. Luego, la columna seguirá su marcha a caballo por 16 de Septiembre, Avenida Independencia, Artigas, Avenida de Las Américas y Avenida Durañona, pasando por el Parque Industrial, La Pedrera y La Quesera, hasta llegar a Finca La Cruz.

Desde el municipio recomendaron a vecinos y conductores circular con precaución y atender las indicaciones del personal de tránsito durante el desarrollo de la jornada.