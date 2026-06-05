Medio ambiente: alumnos del Hogar Escuela prometieron convertirse en cuidadores ambientales

Un total de 80 estudiantes de quinto grado del Hogar Escuela "Carmen Puch de Güemes" realizaron este viernes la Promesa de Cuidado Ambiental, una iniciativa que busca fomentar el compromiso de las nuevas generaciones con la protección del entorno y la sostenibilidad.

El acto se llevó a cabo durante la mañana en las instalaciones de la institución educativa y contó con la presencia del intendente Emiliano Durand, funcionarios municipales, concejales y autoridades escolares. Durante la ceremonia, los alumnos asumieron el compromiso de cuidar el ambiente, promover el reciclaje y proteger los recursos naturales de la ciudad.

La actividad comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas, acompañados por la Banda de Música Municipal "25 de Mayo". Posteriormente, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Miranda, destacó el papel de los niños en la construcción de una conciencia ambiental más sólida. "Hoy ustedes se van a comprometer con el cuidado del medio ambiente, van a ser los nuevos guardianes", expresó ante los estudiantes.

Luego fue el turno de la promesa ambiental, encabezada por el jefe comunal, quien tomó juramento a los alumnos. Los niños se comprometieron a valorar y cuidar la ciudad, proteger árboles, plazas, cerros, ríos, fauna y demás recursos naturales, además de asumir prácticas responsables como la separación de residuos y el reciclaje.

La propuesta forma parte de las acciones de educación ambiental que impulsa el municipio y busca que los alumnos incorporen hábitos vinculados al cuidado del entorno, tanto en sus hogares como en sus comunidades.

Del acto participaron además los concejales Gustavo Farquharson y Gonzalo Nieva, junto a funcionarios municipales, legisladores provinciales y la directora del establecimiento, Gladys Viviana Cruz.