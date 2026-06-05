EEUU sancionó a Díaz-Canel y a organizaciones vinculadas al Gobierno cubano

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció hoy que la inclusión de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas en una lista de sanciones emitida por Estados Unidos refuerza las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto con Cuba.

"Están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos", escribió Díaz-Canel en X, en referencia a las sanciones.

Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su Lista de Nacionales Especialmente Designados al presidente cubano, parte de su familia, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y organizaciones sociales como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP).

La lista es un mecanismo de la OFAC para bloquear los activos en Estados Unidos de los sancionados y prohibir que completen transacciones con empresas, bancos y ciudadanos estadounidenses, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Díaz-Canel afirmó que "esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano". La agresividad y perversión del Gobierno de Estados Unidos, aseguró el mandatario, chocarán con la decisión cubana de "enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial".

En su mensaje, Díaz-Canel también denunció las "amenazadoras" nuevas declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien dijo que Washington "se encargará" de Cuba cuando termine con Irán.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, señaló en X que la inclusión de Díaz-Canel y otras entidades y personas cubanas en la lista "es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos".

La Administración del presidente Trump ha reforzado desde comienzos de 2026 la política de sanciones contra Cuba como un mecanismo de presión para lograr un cambio de Gobierno. La orden ejecutiva del 29 de enero facultó a la Casa Blanca a imponer aranceles contra quienes comerciaran petróleo con Cuba y estableció un bloqueo petrolero de facto que ha dejado a la nación caribeña sin suministro de combustibles.