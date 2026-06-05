León XIV inicia su visita a España con foco en la paz, el diálogo y los jóvenes

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, afirmó que "sin duda la expectativa es enorme" al presentar el programa y los detalles de la próxima visita del papa León XIV a España, "una tierra de antigua tradición cristiana".

Bruni destacó que España fue "una tierra que fue un laboratorio de diálogo entre diferentes mundos en el corazón de la Edad Media" y agregó que "fue cuna de grandes pensadores y de la cultura cristiana: la Escuela de Salamanca, donde la teología escolástica y el derecho internacional confluyeron en el siglo XVI, marcando el nacimiento de la reflexión sobre los derechos y la dignidad de toda persona".

El vocero también recordó que España "es también tierra de grandes santos, como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, cuyo pensamiento está proféticamente en sintonía con los tiempos difíciles que vivimos", informó Vatican News y difundió la Agencia Noticias Argentinas.

El Papa realizará una visita apostólica a España del 6 al 12 de junio. En su cuarto viaje internacional recorrerá 2.500 kilómetros, con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife).

Los temas del viaje

En España, León XIV se sumergirá en ese legado histórico y cultural y se reunirá con representantes de la Iglesia e instituciones, así como con miles de jóvenes, familias y personalidades del mundo del deporte, la cultura y el espectáculo.

El diálogo entre la Iglesia, la política y la cultura como herramientas para superar la polarización, y la reflexión sobre el progreso tecnológico y humano, también a la luz de la encíclica Magnifica Humanitas, serán centrales en las 23 intervenciones del Papa en España, que incluyen discursos, saludos y homilías, precisa el informe de Vatican News.

También se abordará el tema de la paz en tiempos de guerra y de intentos por resolver conflictos, y, en la misma línea, el del desarme, “en un momento en que se justifica el uso de las armas”, subrayó Bruni.

“En este sentido”, añadió, “quizás también podamos hablar del papel de la Iglesia en España y, más generalmente, de la Iglesia en Europa, a la luz de su historia, de toda su historia, como un tesoro precioso, en tiempos de grandeza y en tiempos de crisis”.

La comitiva del Papa incluirá al cardenal Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada; los arzobispos Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio para los Obispos; y Luis Marín de San Martín, limosnero papal.