Falla en estación operada por TRANSNOA dejó sin luz a barrios de Salta

EDESA informó que una falla en el transformador 2 de la Estación Transformadora Salta Sur provocó interrupciones del servicio eléctrico este jueves en distintos sectores de la ciudad.
 
Salta04/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

TRANSNOA

Una falla registrada este jueves en la Estación Transformadora Salta Sur afectó el suministro eléctrico en barrios del centro, macrocentro, oeste y sur de la ciudad de Salta.

Según informó EDESA, el inconveniente se produjo entre las 10:28 y las 10:32, cuando salió de servicio el transformador 2 de esa estación.

La empresa indicó que las causas del desperfecto aún se tratan de establecer.

La estación es operada por TRANSNOA

Desde EDESA aclararon que la Estación Transformadora Salta Sur es operada y mantenida por la empresa transportista TRANSNOA.

El evento impactó en distintos barrios capitalinos y generó cortes o interrupciones momentáneas del servicio eléctrico.

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