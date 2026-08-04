Este miércoles 5 realizarán un nuevo Neumatón

La 27º edición del Neumatón que organiza la Municipalidad de Salta se realiza mañana miércoles 5 de agosto de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), en Paraguay 1240.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “por cuestiones de fuerza mayor debimos postergar el operativo, previsto inicialmente para el 27 de julio, pero seguirá siendo de la misma modalidad: vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso”, y agregó que “hasta la fecha ya se lograron acopiar más de dos mil toneladas de neumáticos fuera de uso”.

El funcionario remarcó “la importancia de esta campaña para evitar que las cubiertas se acumulen en las viviendas o en los galpones o que sean arrojadas en baldíos, canales pluviales o en espacios públicos”. Los vecinos y las empresas que depositen los neumáticos reciben una serie de regalos como descuentos en la compra de neumáticos y la entrega de plantines y arbolitos.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Se reitera que, por cuestiones de capacidad y logística, no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.