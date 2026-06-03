Gareca: “Llegó a la presidencia una persona nefasta que nos tiene a las mujeres como enemigas”

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Malvina Gareca ponderó la realización de una nueva marcha NiUnaMenos y apuntó contras las políticas nacionales libertarias.

“Llegó a la presidencia una persona nefasta con sus secuaces, que nos tiene a las mujeres como sus enemigas”, arremetió la edil, y señaló que, para el presidente y sus seguidores, prácticamente, las mujeres son las inventoras de la violencia de género.

Recordó, en tanto, que la militancia libertaria insistió en catalogar al crimen de Agostina como ‘homicidio’ y no ‘femicidio’ tal como las leyes indican.

“Se ve un total retroceso, en los medios de comunicación vimos que el foco se pone en la víctima y en la madre de la víctima. Se ve el retroceso cuando en las redes sociales una opina y salen todos los trolls marchistas a amenazarnos”, relató Gareca.

Finalizando, celebró que, ante todas estas adversidades, el movimiento feminista sigue luchando por erradicar la violencia de género.