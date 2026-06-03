Alerta por hantavirus: Salta concentra el 81% de los casos del NOA

Dos nuevos casos de hantavirus se registraron en Argentina en la semana epidemiológica (SE) 20, uno de ellos en la provincia de Salta y el otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes y la totalidad de confirmados durante 2026 asciende a 47.

Así se indicó en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual además se señaló que el total acumulado de la temporada 2025-2026 (SE 27/2025 a SE 20/2026) es de 107 casos localizados principalmente en Buenos Aires (44), Salta (31), Santa Fe (7), Jujuy (7), Río Negro (6), Entre Ríos (5) y Chubut (5).

En tanto, la región Centro concentra el 52% de los casos (56), principalmente en Provincia de Buenos Aires (PBA) y la región del Noroeste de Argentina (NOA) presenta la tasa de incidencia más elevada del país (0,63 casos por 100.000 habitantes), concentrándose el 81% de ellos en la provincia de Salta.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente a través del contacto con secreciones, orina o excrementos de roedores silvestres infectados y las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados.

Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, dolores musculares, cansancio y dolor de cabeza, aunque en algunos casos la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia cuadros respiratorios graves que requieren internación y pueden resultar fatales, por lo cual, ante la presencia de síntomas compatibles y antecedentes de exposición en áreas de riesgo, las autoridades recomiendan realizar una consulta médica inmediata.