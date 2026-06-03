La quita del subsidio por zona fría encarecerá 10% las facturas de gas en Salta

En Agenda Abierta, el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, Carlos Saravia, advirtió que las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en materia de subsidios energéticos tendrán un impacto directo en el bolsillo de los usuarios durante los próximos meses.

El funcionario explicó que la reducción de subsidios al gas natural aplicada por la administración nacional provocará un incremento de entre el 9% y el 10% en las facturas de quienes cuentan con ese servicio.

Según indicó, la medida se concentra en el denominado Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), componente que forma parte del costo final que pagan los usuarios. Además, recordó que la situación es aún más compleja para quienes dependen del gas envasado.

"Los que usan garrafa son mayoría en Salta y hoy muchas familias pagan hasta 36 mil pesos por una garrafa que debería conseguirse a alrededor de 18 mil", señaló.

En relación con la energía eléctrica, Saravia remarcó que los mayores aumentos no provienen de la distribución provincial sino de las decisiones tarifarias adoptadas por Nación.

Explicó que recientemente el Gobierno nacional incrementó cerca de un 30% el precio mayorista de la energía, especialmente para comercios, hoteles, gastronómicos y usuarios de mayores consumos. Ese aumento, sostuvo, se traslada de manera automática a las facturas que reciben los salteños.

En contraste, destacó que el componente provincial regulado por el Ente Regulador tuvo una actualización de apenas 0,88%.

El titular del organismo también destacó que las tarifas de Salta se encuentran dentro del promedio nacional, aunque reconoció que la situación económica obliga a revisar permanentemente el esquema tarifario.

Por otro lado, expresó su preocupación por el aumento de las conexiones clandestinas de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia y aseguró que se trata de un problema social que se profundiza por las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias.

Saravia sostuvo que la morosidad en el pago de los servicios alcanza niveles preocupantes y señaló que existen localidades donde una gran parte de los usuarios no abona la factura de energía eléctrica.

"En Aguas Blancas cerca del 60% no paga la luz y en Salvador Mazza más del 40%", afirmó. No obstante, explicó que la distribuidora enfrenta limitaciones para aplicar cortes masivos debido al impacto social que generaría una medida de esa magnitud.

El titular del organismo también puso el foco en el crecimiento de las conexiones ilegales, conocidas popularmente como "colgados". Según indicó, al comparar los datos de viviendas relevadas por el INDEC con la cantidad de suministros registrados, surge una diferencia cercana a las 55.000 conexiones.

"Vamos a verificar cuántas de esas realmente corresponden a conexiones clandestinas. Aunque fueran 40.000, sigue siendo una cifra enorme", advirtió.

Saravia relató que la problemática se repite en distintas localidades de la provincia. Como ejemplo mencionó un operativo realizado recientemente en Embarcación, donde se detectaron alrededor de 400 conexiones irregulares en barrios de la ciudad.

También hizo referencia a un relevamiento efectuado en un asentamiento de la capital salteña tras una inundación. En ese lugar, según explicó, se solicitó el corte preventivo del suministro por riesgo de electrocución. Sin embargo, al inspeccionar la zona se constató que de 200 viviendas relevadas, 198 estaban conectadas de manera clandestina y solo dos contaban con suministro regular.

Para Saravia, el fenómeno combina factores sociales y de seguridad. "La gente muchas veces no puede pagar y se cuelga, pero también existe un riesgo real para quienes viven en esas condiciones", señaló.