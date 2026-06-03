Garrafa Federal en Salta: puntos, horarios y precio para este miércoles

El programa Garrafa Federal y Segura continuará este miércoles en la ciudad de Salta, con puntos de distribución en distintos barrios para que los vecinos puedan acceder al gas envasado a precio diferenciado.

Según informaron desde el Gobierno provincial, el valor actualizado de la garrafa de 10 kilos es de $24.000 desde hoy, tanto en los puntos oficiales como en los espacios habilitados por las empresas distribuidoras.

Puntos de distribución en Salta Capital

8.30 a 9.00: CIC de barrio Constitución

CIC de barrio 9.15 a 9.45: barrio Santa Rita , garita de la Virgen

barrio , garita de la Virgen 10.00 a 10.30: barrio Progreso , lote 25

barrio , lote 25 13.00 a 13.30: barrio Atocha

barrio 14.30 a 15.00: iglesia de barrio San Rafael

iglesia de barrio 15.15 a 15.45: Villa Asunción , centro vecinal

, centro vecinal 16.00 a 16.30: Villa Lavalle, bajada de Lavalle

También habrá distribución en el interior

El programa también se desarrollará en el interior provincial. Este miércoles llegará a localidades como General Güemes, Metán, El Carril, La Viña y Las Lajitas, entre otras.

Se recomienda a los vecinos asistir con el envase en condiciones y respetar los horarios establecidos, ya que la atención se realiza por orden de llegada.