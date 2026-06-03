Garrafa Federal en Salta: puntos, horarios y precio para este miércoles
El programa Garrafa Federal y Segura continuará este miércoles en la ciudad de Salta, con puntos de distribución en distintos barrios para que los vecinos puedan acceder al gas envasado a precio diferenciado.
Según informaron desde el Gobierno provincial, el valor actualizado de la garrafa de 10 kilos es de $24.000 desde hoy, tanto en los puntos oficiales como en los espacios habilitados por las empresas distribuidoras.
Puntos de distribución en Salta Capital
- 8.30 a 9.00: CIC de barrio Constitución
- 9.15 a 9.45: barrio Santa Rita, garita de la Virgen
- 10.00 a 10.30: barrio Progreso, lote 25
- 13.00 a 13.30: barrio Atocha
- 14.30 a 15.00: iglesia de barrio San Rafael
- 15.15 a 15.45: Villa Asunción, centro vecinal
- 16.00 a 16.30: Villa Lavalle, bajada de Lavalle
También habrá distribución en el interior
El programa también se desarrollará en el interior provincial. Este miércoles llegará a localidades como General Güemes, Metán, El Carril, La Viña y Las Lajitas, entre otras.
Se recomienda a los vecinos asistir con el envase en condiciones y respetar los horarios establecidos, ya que la atención se realiza por orden de llegada.