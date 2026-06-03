Garrafa Federal en Salta: puntos, horarios y precio para este miércoles

El programa Garrafa Federal y Segura continuará este miércoles con operativos en distintos barrios de Salta Capital. 
 
Salta03/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El programa Garrafa Federal y Segura continuará este miércoles en la ciudad de Salta, con puntos de distribución en distintos barrios para que los vecinos puedan acceder al gas envasado a precio diferenciado.

Según informaron desde el Gobierno provincial, el valor actualizado de la garrafa de 10 kilos es de $24.000 desde hoy, tanto en los puntos oficiales como en los espacios habilitados por las empresas distribuidoras.

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Puntos de distribución en Salta Capital

  • 8.30 a 9.00: CIC de barrio Constitución
  • 9.15 a 9.45: barrio Santa Rita, garita de la Virgen
  • 10.00 a 10.30: barrio Progreso, lote 25
  • 13.00 a 13.30: barrio Atocha
  • 14.30 a 15.00: iglesia de barrio San Rafael
  • 15.15 a 15.45: Villa Asunción, centro vecinal
  • 16.00 a 16.30: Villa Lavalle, bajada de Lavalle

También habrá distribución en el interior

El programa también se desarrollará en el interior provincial. Este miércoles llegará a localidades como General Güemes, Metán, El Carril, La Viña y Las Lajitas, entre otras.

Se recomienda a los vecinos asistir con el envase en condiciones y respetar los horarios establecidos, ya que la atención se realiza por orden de llegada.

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