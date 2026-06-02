SAETA gasta mil millones de pesos por semana en gasoil y advierte que los costos no cierran

El gerente general de SAETA, Claudio Juri, aseguró que el servicio nocturno “tiene que volver”, aunque reconoció que el sistema de transporte atraviesa una crisis financiera que obliga a revisar costos, ingresos y kilómetros recorridos.

Aclaró en Pelo y Barba, por Aries, que Salta no eliminó el servicio nocturno de manera definitiva, sino que atraviesa un conflicto por falta de recursos.

“En ningún momento la intención es quitar servicios”

Juri sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es evitar un recorte mayor del sistema.

“En ningún momento la intención es quitar servicios”, afirmó, y remarcó que si la prioridad fuera sólo cerrar los números, alcanzaría con reducir un 35% la cantidad de kilómetros.

Según explicó, el problema es que el sistema mantiene servicios que no logra pagar con los ingresos actuales.

Costos que no dejan de subir

El gerente detalló que el 95% de los costos operativos de SAETA está concentrado en kilómetros recorridos, consumo de gasoil y empleados.

En ese marco, indicó que los salarios aumentaron cerca de un 20%, mientras que el combustible subió alrededor de un 60%. Sólo en gasoil, afirmó, el sistema necesita unos $4.000 millones por mes, es decir, cerca de $1.000 millones por semana.

Menor recaudación y competencia de aplicaciones

Juri también advirtió que el aumento del boleto no se traduce automáticamente en más recaudación. Según precisó, SAETA recauda alrededor de $6.600 millones mensuales, por debajo de los $7.000 millones previstos.

A eso sumó el impacto de aplicaciones como Uber, Cabify y Didi, que compiten con tarifas no reguladas, especialmente los fines de semana.

El funcionario insistió en que la situación es “muy compleja” y que la Provincia busca una salida financiera para no afectar todavía más a los usuarios.