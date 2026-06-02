Cortes programados de EDESA: las zonas afectadas este martes

EDESA informó el cronograma de cortes programados de energía que se realizarán este martes 2 de junio y durante el resto de la semana en distintos puntos de Salta, por tareas de mantenimiento, renovación y ampliación de la red eléctrica.

Para este martes, de 8 a 12, los cortes afectarán a El Carril, en barrio Las Virreinas, zona rural, Ruta Nacional 68 y áreas cercanas. También alcanzarán a Salta Capital, en zona sur, barrio 108 Viviendas Vialidad y sectores aledaños.

En Metán, la interrupción será en sectores como fábrica de dulces Amauya, Extraberries, Museo Posta de Yatasto, fábrica de cítricos Agrosol, Ingenio Colonia Aguilera y zonas rurales cercanas.

Además, de 22 a 2, habrá un corte en Salta Capital, en el polígono comprendido por calles San Juan, Pellegrini, Lerma, La Rioja, avenida Belgrano y sectores próximos al centro.

También este martes, de 8 a 12, está previsto un corte sobre Ruta Nacional 16, desde el kilómetro 618 hasta el 625 aproximadamente.

El cronograma continuará el miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio, con interrupciones en distintos barrios de Capital y localidades del interior provincial.

Según informó EDESA, los trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico y acompañar el crecimiento de la demanda en la provincia. La empresa recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias, ya que el cronograma puede modificarse por razones operativas o climáticas.