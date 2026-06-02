La Provincia reglamentó el acceso a la información pública en todo el Poder Ejecutivo

El Gobierno de Salta aprobó un nuevo procedimiento para garantizar el acceso a la información pública en todo el Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de fortalecer la transparencia, agilizar las respuestas a los ciudadanos y mejorar la publicación de datos oficiales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 03 de la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, que establece reglas, plazos y responsabilidades para la gestión de los pedidos de información realizados por la ciudadanía.

Entre las principales novedades, se creó una Unidad Coordinadora de Acceso a la Información Pública que tendrá a su cargo la coordinación del sistema, el seguimiento de los plazos de respuesta, la capacitación de los organismos y la administración de un Portal de Datos Abiertos.

Además, cada ministerio, secretaría y organismo provincial deberá designar un Responsable de Acceso a la Información Pública (RAIP), encargado de recibir y tramitar las solicitudes, realizar el seguimiento de los pedidos y promover la transparencia dentro de su área.

La normativa establece que las solicitudes deberán ser registradas formalmente y que los organismos estarán obligados a responder dentro de los plazos previstos por la legislación vigente. También fija criterios para los casos en los que parte de la información no pueda difundirse por razones legales, exigiendo que cualquier negativa sea debidamente fundamentada.

Otro de los puntos destacados es la creación y fortalecimiento del Portal de Datos Abiertos, donde se publicará información pública en formatos digitales accesibles para facilitar su consulta y reutilización por parte de la ciudadanía.

La resolución también prevé programas de capacitación para los responsables de cada organismo y la incorporación futura del trámite a la plataforma digital provincial "iddi", lo que permitirá realizar solicitudes y seguir expedientes de manera totalmente online.

Con esta medida, la Provincia busca consolidar un sistema más transparente, accesible y eficiente para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.