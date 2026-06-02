La UCR Salta irá a elecciones internas el 25 de octubre

La Unión Cívica Radical convocó oficialmente a elecciones internas para el próximo 25 de octubre de 2026, con el objetivo de renovar sus autoridades partidarias y los cargos que correspondan de acuerdo con su Carta Orgánica.

La decisión fue adoptada por el Comité Central del partido mediante la Resolución N° 02/26, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

La convocatoria se produce luego de que quedaran resueltas las impugnaciones judiciales que surgieron tras las elecciones internas realizadas en 2024. Según se detalla en la resolución, la controversia llegó hasta la Justicia Federal Electoral y la Cámara Nacional Electoral, que finalmente rechazó los recursos presentados contra el proceso electoral partidario.

El documento destaca que la sentencia de la Cámara Nacional Electoral, dictada en noviembre de 2024, ratificó la validez del proceso electoral y reconoció a las autoridades que habían sido electas y proclamadas por la Junta Electoral partidaria.

En ese contexto, el Comité Central consideró que se encuentran dadas las condiciones para avanzar con una nueva elección interna y garantizar la continuidad institucional del partido, así como la participación democrática de sus afiliados.

La resolución también dispone que las actuales autoridades partidarias continuarán en funciones hasta la finalización del proceso electoral y la asunción de las nuevas autoridades que resulten electas.

La organización del cronograma electoral quedará a cargo de la Junta Electoral partidaria, mientras que la convocatoria será comunicada al Comité Nacional de la UCR y a la Secretaría Electoral Federal de Salta.