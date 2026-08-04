A nueve años del fin de la tracción a sangre en la ciudad, Sáenz pidió extender la medida a toda Salta

El gobernador recordó la decisión aplicada el 4 de agosto de 2017 durante su gestión como intendente y convocó a los municipios a reemplazar los carros por alternativas que protejan a los animales y a las familias carreras.
Política04/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El gobernador Gustavo Sáenz recordó que el 4 de agosto de 2017, durante su gestión como intendente, comenzó a regir en la ciudad de Salta el fin de la tracción a sangre. A nueve años de aquella medida, convocó a los municipios de la provincia a avanzar en el mismo camino. 

A través de sus redes sociales, recordó que durante su gestión como intendente de la ciudad de Salta se reemplazaron los carros tirados por caballos por motocargas. Según sostuvo, la medida permitió mejorar las condiciones laborales de los carreros y retirar a los animales de una actividad que implicaba años de maltrato y sufrimiento.

Un llamado a los municipios

Sáenz aseguró que aquella experiencia convirtió a Salta en una de las primeras ciudades del país en impulsar una transformación de este tipo y consideró que el modelo puede extenderse al resto de la provincia.

“Una sociedad más justa también se construye con sensibilidad, respeto y la firme decisión de transformar realidades”, expresó.

El mandatario convocó a los intendentes a buscar soluciones que combinen inclusión social, oportunidades laborales y protección animal.

“Ni personas excluidas. Ni caballos maltratados”, cerró

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