En audiencia pública, definen los pliegos de Nanni y Ferraris para la Auditoría

Ferraris - Nanni

La designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Provincia ingresan la recta final, desde las 17, la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado de Salta llevará adelante la audiencia pública prevista por la Constitución Provincial para analizar las postulaciones del exdiputado nacional Miguel Nanni y del exfuncionario provincial Gustavo Ferraris.

La audiencia, convocada mediante resolución publicada en el Boletín Oficial, constituye el paso previo al tratamiento de los pliegos por parte del Senado, que deberá pronunciarse en la sesión prevista para el jueves.

Nanni cosechó apoyos de gobernadores

Esta última semana, el exdiputado nacional consiguió respaldo institucional de dirigentes políticos, autoridades universitarias, referentes del ámbito jurídico y responsables de organismos de control.

Entre quienes expresaron su acompañamiento figuran los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), además del exgobernador de Corrientes y actual senador provincial Gustavo Valdés.

También hicieron llegar su adhesión el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, y el vicerrector Emiliano Yacobitti, quienes destacaron la formación académica y la trayectoria profesional del postulante.

En el plano institucional sobresalen además los respaldos del constitucionalista Ricardo Gil Lavedra; del expresidente de la Auditoría General de la Nación Jesús Rodríguez; del actual auditor general de la Nación Luis Petcoff Naidenoff; de la auditora de la Universidad de Buenos Aires Danya Tavela y del auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires José Luis Giusti, entre otros referentes del ámbito jurídico y del control público.



Ferraris llega con objeciones formales

La situación de Gustavo Ferraris presenta un escenario distinto. Su postulación fue objeto de impugnaciones formales presentadas durante el proceso de evaluación y hasta del desconocimiento de quien lo propuso, el conservador Guillermo Durand Cornejo.

Una de ellas fue promovida por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), entidad que cuestionó su designación para integrar el organismo encargado del control externo de la administración pública provincial.

A esa presentación se sumaron objeciones impulsadas por un grupo de exempleados, quienes solicitaron al Senado que no avance con el acuerdo al pliego al atribuirle presuntos hechos de perjuicio y mal desempeño durante su gestión en la administración pública. Esos planteos deberán ser considerados dentro del procedimiento institucional previsto para el análisis de las candidaturas.



El paso previo a la definición

La audiencia pública permitirá a los senadores escuchar las exposiciones de ambos postulantes y evaluar los antecedentes, apoyos e impugnaciones incorporados al expediente antes de emitir dictamen.

Concluida esa instancia, será el pleno de la Cámara de Senadores el que tendrá la última palabra cuando trate los pliegos en la sesión prevista para este jueves.

La Auditoría General de la Provincia es el organismo encargado del control externo de la administración pública y de la fiscalización del uso de los recursos del Estado, por lo que la designación de sus integrantes constituye una de las decisiones institucionales de mayor relevancia dentro del sistema de control provincial.