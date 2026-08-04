Paro en los puertos: el Gobierno defendió la desregulación del sector

En pleno paro en puertos, el Gobierno defendió la desregulación del sector y advirtió que aplicará sanciones por la protesta que afecta el comercio exterior. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que los prácticos que están de huelga integran un servicio esencial y que “deben sostener” la actividad. El funcionario además alertó sobre el “costo elevado” de la logística marítima con respecto a otros países.

Ravier defendió en conferencia de prensa en Casa Rosada el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La resolución sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991 y cambia varios de sus aspectos centrales.

El vocero presidencial dijo: “Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia (transporte marítimo) la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia. Abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos. Para que eso permita, en lo que tiene que ver con el traslado de mercaderías, podamos tener mejores precios. Y que esto, eventualmente, impacte en mejoras para empresas y consumidores".

Ravier dijo, en ese sentido que “se aprobó un decreto para este concepto, muy importante para que bajen los costos logísticos”, y criticó: “Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen este paro que perjudica la logística". El funcionario reclamó: “Este es un servicio esencial, que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones".

Las claves del paro en los puertos en rechazo a los cambios en el régimen que regula la actividad de prácticos

El paro en los puertos es en rechazo al Decreto 690/2026, que quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, permite que armadores y agencias marítimas contraten en forma directa a los prácticos, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona a navegar sin necesidad de contratar un práctico.

Los prácticos son considerados clave para la seguridad de la navegación en tramos complejos, como ríos, canales y accesos portuarios, porque conocen en detalle las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada zona. Buena parte del comercio exterior argentino depende de su trabajo, ya que intervienen en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, la vía de salida de gran parte de las exportaciones del país.

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante tildó de inconstitucional al decreto. Anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, argumentan que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo en el sector.

TN