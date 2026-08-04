Ley de Tierras: el Gobierno aseguró que “no afecta la soberanía”

Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier encabezó una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada y se refirió a la Ley de Tierras que el Gobierno espera aprobar en el Congreso.

“Esta ley de ninguna manera afecta este tema de la soberanía”, manifestó el funcionario ante los cuestionamientos al proyecto de distintos sectores, que critican la flexibilización a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Ravier se refirió al tema pocas horas antes de la conferencia de prensa que llevará a cabo esta tarde la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, para enumerar los cambios introducidos al proyecto de Ley de Tierras en busca del visto bueno de la Cámara Alta.

Según trascendió, en lugar de eliminar por completo el límite para la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros, el oficialismo analiza fijar el máximo en un 25% del territorio nacional, provincial y municipal.

La nueva concesión busca destrabar uno de los capítulos más controvertidos de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, cuyo tratamiento ya había sido postergado antes del receso invernal por la falta de acuerdo entre el Gobierno y sus bloques aliados.

Sobre este punto hizo énfasis Ravier, quien aseveró que “cualquier extranjero que compre una tierra argentina va a tener que respetar nuestras leyes, nuestras normas".

Luego, adelantó detalles de la conferencia de Bullrich y otros senadores: “Van a responder todas las preguntas con mucho detalle sobre un proyecto de ley que no se trata solamente de la ley de tierras, es algo un poco más amplio: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada“.

“Para nosotros es una reforma que es fundamental en esto de que los derechos de propiedad, la propiedad privada, es la base de la civilización, la base del progreso y entendemos que lo que estamos logrando con esta ley, si se aprueba, es dar un fundamento más sólido a un tema central para el progreso y el crecimiento que estamos buscando", defendió el vocero.

La “anécdota” de Sturzenegger: “Me voy a ir a Nueva Zelanda”

Para graficar su argumento, Ravier compartió un ejemplo que, según dijo, sumó a la discusión. Contó que uno de los impulsores de la ley, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, mantuvo días atrás una conversación con un empresario que buscaba invertir en la Argentina para producir bienes destinados a la exportación.

Según el relato del vocero, Sturzenegger le advirtió al inversor: “Está muy bueno el proyecto, pero tenés que saber que en Argentina hoy existe una ley que no te permite comprar más de una cantidad de hectáreas de tierra”.

La respuesta del empresario, tal como la reprodujo Ravier, fue tajante: “Ya está, te agradezco, me voy a ir a Nueva Zelanda, a otro país a producir porque evidentemente Argentina no está preparada para recibir inversión, para recibir a los inversores extranjeros”.

El vocero cerró el ejemplo con una referencia histórica: sostuvo que la limitación actual “choca con nuestras bases que nos planteó Juan Bautista Alberdi de atraer capital extranjero”, al que consideró capaz de darle “más empuje” a la producción y a la generación de empleo.

Cronista