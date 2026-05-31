Belgrano igualó 2-2 ante Gimnasia de Jujuy y se impuso 4-2 por penales para avanzar a octavos de la Copa Argentina.
La Selección partió rumbo a Kansas en “el avión más argentino del mundo”
Deportes31/05/2026
La Selección argentina partió rumbo a Kansas, donde instalará su base para el Mundial 2026. Viajaron 18 futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
La Selección argentina comenzó oficialmente su camino en el Mundial 2026. Según publicó Noticias Argentinas, durante la madrugada partió desde Ezeiza rumbo a Kansas City, ciudad que funcionará como base operativa del equipo de Lionel Scaloni durante la primera fase del torneo.
A bordo del Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas, bautizado como “El avión más argentino del mundo”, viajaron 18 futbolistas junto al cuerpo técnico. Los jugadores restantes, entre ellos Lionel Messi, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, se incorporarán directamente en Estados Unidos en las próximas horas.
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