La Selección partió rumbo a Kansas en “el avión más argentino del mundo”

La Selección argentina comenzó oficialmente su camino en el Mundial 2026. Según publicó Noticias Argentinas, durante la madrugada partió desde Ezeiza rumbo a Kansas City, ciudad que funcionará como base operativa del equipo de Lionel Scaloni durante la primera fase del torneo.

A bordo del Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas, bautizado como “El avión más argentino del mundo”, viajaron 18 futbolistas junto al cuerpo técnico. Los jugadores restantes, entre ellos Lionel Messi, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, se incorporarán directamente en Estados Unidos en las próximas horas.