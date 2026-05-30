La Armada Argentina llega a los CICs: días, horarios y requisitos para ingresar

La Municipalidad y Armada Argentina -Delegación Salta- iniciaron un recorrido por los Centros Integradores Comunitarios para informar sobre los requisitos de ingreso 2027.

Durante el primer encuentro realizado en el CIC de Constitución “Pablo Mesples” de barrio Constitución, los jóvenes conocieron los requisitos del ingreso, la oferta educativa y laboral de la Escuela Naval Militar (carreras oficiales) y de la Escuela de Suboficiales de la Armada (carrera de suboficiales), además del ingreso militar voluntario.

Desde este lunes 1 al martes 9 de junio, la Armada Argentina recorrerá los CIC de: Solidaridad, Bicentenario, Limache, San Benito y Delegación de San Luis.

Es de recordar que las charlas están destinadas a jóvenes hasta 24 años y graduados.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 1 de junio: CIC de Solidaridad de 15 a 17 hs.

Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad.

Miércoles 3 de junio: CIC de Bicentenario de 15 a 17

Dirección: Av. Veteranos de Malvinas y Los Alpes.

Jueves 4 de junio: CIC de Limache de 8 a 10

Dirección: Demetrio Herrera esquina Gaucho Méndez.

Lunes 8 de junio: CIC San Benito de 9 a 11

Dirección: Av. Discépolo y Mors.

Martes 9 de junio: CIC de Delegación San Luis de 9 a 11

Dirección: Cerro San Bernardo 90 esquina Cerro Aracar, ruta 51 km. 4 ½.

Finalizado el recorrido, en la segunda semana de junio, la Municipalidad junto al Ejército Argentino realizarán el recorrido similar en los CIC para informar el ingreso 2027.