Este domingo trasladan puesteros por las obras en el Mercado San Miguel







La transformación del Mercado San Miguel suma un nuevo paso con el inicio de las obras en la nave central, la Unidad Administradora del Mercado San Miguel (UAMM), junto a la Municipalidad de Salta, informó que a partir del lunes comenzarán las tareas de intervención en ese espacio.

Para permitir el desarrollo de los trabajos, desde este domingo se llevará adelante la reubicación de los puesteros que actualmente desempeñan allí sus actividades.

Los comerciantes serán trasladados a un predio especialmente acondicionado en Ituzaingó 143, donde podrán continuar trabajando mientras se ejecutan las obras previstas en esta nueva etapa.

La medida forma parte del plan integral de recuperación y modernización del mercado, que contempla mejoras estructurales, renovación de instalaciones y la puesta en valor.

Desde la administración señalaron que la liberación de la nave central permitirá avanzar de manera simultánea en distintos frentes de obra, optimizando los tiempos de ejecución y consolidando el proceso de renovación del edificio.

Asimismo, se aclaró que la actividad comercial continuará desarrollándose con normalidad en los sectores habilitados. Los accesos ubicados sobre avenida San Martín permanecerán abiertos al público, al igual que el ingreso por peatonal Florida 290.

También seguirán funcionando normalmente todos los locales con frente sobre avenida San Martín, garantizando la atención a vecinos, clientes y turistas que visitan diariamente el mercado.

Con esta intervención, el Mercado San Miguel avanza hacia una nueva etapa de modernización, orientada a fortalecer su funcionamiento, mejorar la experiencia de quienes lo recorren.