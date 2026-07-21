Viento Zonda en Salta: qué zonas están bajo alerta este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para este martes 21 de julio por viento Zonda y fuertes ráfagas en distintos sectores de la provincia de Salta.

Las advertencias alcanzan a localidades de los Valles Calchaquíes, el Valle de Lerma y la Puna, donde las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora y llegar hasta los 100 kilómetros por hora en las zonas cordilleranas.

Alerta por viento Zonda en los Valles

El aviso por viento Zonda incluye los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Según el parte oficial, el área podría registrar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas capaces de superar los 70 kilómetros por hora.

El fenómeno puede provocar una reducción repentina de la visibilidad, un marcado aumento de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

La advertencia se concentra principalmente durante la mañana y la tarde de este martes.

Ráfagas de hasta 100 km/h en la Puna

También se encuentra bajo alerta amarilla la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

En este sector se esperan vientos del oeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que estas condiciones pueden generar una importante disminución de la visibilidad, especialmente en rutas y caminos de altura.

Qué recomienda el SMN

Ante la presencia de fuertes vientos, se recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar chapas, toldos y objetos que puedan ser desplazados.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras inestables.

Circular con precaución por rutas y caminos de montaña.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos y teléfono cargado.

Los avisos corresponden al nivel amarillo, que indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas