Día Mundial sin Tabaco: alertan por los daños desde el primer cigarrillo

Desde el año 1987, el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. La finalidad de la celebración es concienciar a la población sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición de personas no fumadoras al humo del cigarrillo ajeno.

Estadísticas a nivel internacional indican que el tabaco causa más de 8 millones de muertes cada año.

El cigarrillo contiene una gran cantidad de sustancias químicas, entre ellas al menos 70 que causan cáncer. Otras sustancias contenidas en el humo del tabaco pueden causar enfermedades cardíacas, pulmonares, u otros problemas graves de salud.

El Ministerio de Salud Pública adhiere al llamamiento internacional a las personas jóvenes, para que se sumen a la iniciativa global de convertirse en una generación libre de tabaco.

El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, dijo que “la nicotina contenida en el tabaco es sumamente adictiva, y su consumo es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de más de 20 tipos o subtipos diferentes de cáncer y muchas otras enfermedades debilitantes”.

El funcionario sostuvo que “es posible abandonar el cigarrillo, pero es necesario que el fumador sea consciente de que tiene un problema con el consumo de tabaco y quiera resolverlo”.

· El consumo de tabaco tiene consecuencias negativas en la salud de los pulmones, que van desde las enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hasta el cáncer.

· Son múltiples las maneras en que el tabaco puede afectar la salud pulmonar.

· Fumar es la principal causa de cáncer de pulmón y de afecciones respiratorias, pero la exposición al humo de tabaco ajeno también aumenta el riesgo de contraer estas enfermedades.

· La posibilidad de desarrollar EPOC es particularmente alta entre las personas que comienzan a fumar a edad temprana, ya que el humo de tabaco retrasa significativamente el desarrollo pulmonar.

· Si la embarazada fuma, o se expone al humo de tabaco ajeno, el bebé que está gestando puede experimentar una disminución del crecimiento de los pulmones y de la función pulmonar.

· El tabaco también exacerba el asma. Los niños pequeños expuestos al humo de tabaco corren riesgo de agravamiento de la enfermedad, neumonía, bronquitis e infecciones de las vías respiratorias inferiores, lo que en la edad adulta puede ser causa de EPOC.

· Las personas con tuberculosis agravan su cuadro a causa del tabaquismo y la enfermedad puede evolucionar sustancialmente, aumentando el riesgo de discapacidad y muerte por insuficiencia respiratoria.

Afecciones cardiovasculares

A nivel mundial, el consumo de tabaco es causa de alrededor del 12% de las muertes por enfermedad cardiovascular.

En la Argentina, se calcula que por año mueren 14 mil personas por patologías relacionadas con el consumo de tabaco.

· El daño al organismo comienza a producirse desde el primer cigarrillo y aumenta en función de los años y el número de cigarrillos fumados.

· Existe evidencia de que fumar un cigarrillo al día incrementa el riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM) en un 50% y de accidente cerebrovascular (ACV) en un 30%, sin diferencias entre los sexos.

Los no fumadores, pero que se exponen al humo ambiental de tabaco, tienen también mayor riesgo de enfermedad coronaria y de ACV que los no expuestos. Incluso, la exposición al humo de tabaco durante la vida intrauterina y la infancia se asocia significativamente con un mayor riesgo cardiovascular en la adultez.

Beneficios de dejar de fumar

· A los 20 minutos, disminuye el ritmo cardiaco y baja la tensión arterial.

· Dentro de las 12 horas siguientes, el nivel de monóxido de carbono en sangre disminuye hasta valores normales.

· Después de 2 a 12 semanas, mejora la circulación sanguínea y aumenta la función pulmonar.

· En 1 a 9 meses, disminuye la tos y la dificultad para respirar.

· En 1 año, el riesgo de cardiopatía coronaria es un 50% inferior al de un fumador.

· En 5 años, el riesgo de accidente cerebrovascular corresponde al de un no fumador.

· En 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye hasta ser el 50% del de un fumador, y disminuye también el riesgo de cáncer de boca, de garganta, de esófago, de vejiga y de páncreas.

· En 15 años, el riesgo de cardiopatía coronaria es el de un no fumador.

Además, dejar de fumar disminuye la probabilidad de sufrir impotencia sexual, de tener dificultades para tener un embarazo, tener partos prematuros, hijos con bajo peso al nacer, o abortos.