Normalizan el agua en el Centro de Rehabilitación

El suministro de agua potable en el Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFiS) y en el Centro de Salud Nº 63 quedará completamente restablecido, según informó el Ministerio de Salud Pública.

El inconveniente se originó por la rotura del flotante de ingreso a la cisterna, lo que provocó un exceso de presión en la red. La falla generó el ingreso continuo de agua y terminó dañando la bomba principal del sistema de provisión.

Se realizaron tareas para contener la situación y evaluar el estado de las instalaciones. Se avanzó con la instalación y calibración de una nueva bomba, trabajo que permitirá recuperar la normalidad del servicio.

El centro siguió funcionando pese al inconveniente

Desde la cartera sanitaria destacaron que tanto el CePReFiS como el Centro de Salud Nº 63 mantuvieron su actividad habitual mientras se desarrollaban las tareas de reparación, garantizando la continuidad de la atención a los pacientes.

El problema había generado preocupación entre pacientes y trabajadores del establecimiento, donde el móvil de Aries estuvo durante la jornada del viernes antes de que se confirmara la solución.