La provincia refuerza la prevención de incendios forestales

Durante la temporada seca y el incremento en el riesgo de incendios forestales, el Gobierno de la Provincia de Salta lleva adelante una estrategia integral enfocada en la respuesta inmediata, la aplicación de tecnología para la detección temprana y la concientización ciudadana.

A través de encuentros programados y una coordinación periódica que reúne a diversos organismos locales y provinciales, se abordan acciones antes, durante y después de los incendios. En momentos de emergencia, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Defensa Civil, Bomberos, SAMEC, Aguas del Norte y las distintas municipalidades trabajan de manera coordinada para lograr una rápida extinción y control de los focos ígneos.

Fortalecimiento técnico y monitoreo satelital

Para optimizar el seguimiento en zonas de difícil acceso topográfico, como los pastizales de altura, la Provincia emplea tecnología de teledetección e imágenes satelitales. Esta herramienta permite evaluar los índices de vegetación afectados y realizar un diagnóstico posterior sobre los daños en flora, fauna, suelo y recursos hídricos.

Asimismo, mediante capacitaciones conjuntas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Defensa Civil y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se transfieren capacidades a los municipios para potenciar el monitoreo local y el uso de sistemas de alerta temprana.

Divulgación científica y concientización ciudadana

El compromiso institucional abarca también la generación y difusión de conocimiento. Dado que gran parte de los focos tienen su origen en la actividad humana, el Gobierno Provincial apela a la responsabilidad ciudadana, instando a la población a evitar prácticas de riesgo como la quema de hojas o el encendido de fogones sin precauciones en zonas rurales y turísticas.