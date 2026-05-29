Se rompió una bomba y el Centro de Rehabilitación está sin agua desde el lunes

Pacientes del Centro Provincial de Rehabilitación Física, ubicado en Adolfo Güemes 640 denunciaron que desde el lunes los baños permanecen sin agua, una situación que complica la permanencia de quienes asisten a tratamientos prolongados.

Leticia, paciente del lugar, contó a Aries que concurre tres veces por semana para continuar su rehabilitación tras una quebradura de tibia.

“Vengo lunes, miércoles y viernes. Me atienden de diez y me ayudan bastante”, relató.

Sin embargo, advirtió que la falta de agua en los sanitarios genera dificultades básicas durante la atención. Según explicó, llega alrededor de las 7.20 y permanece hasta cerca de las 9, mientras realiza ejercicios y prácticas de rehabilitación.

“Si necesito ir al baño, tengo que ir igual, pero no hay agua ni para lavarse las manos ni para tirar la cadena”, expresó.

La situación preocupa especialmente porque se trata de un espacio al que concurren personas con movilidad reducida o en recuperación física, que necesitan condiciones mínimas de higiene durante su tratamiento.