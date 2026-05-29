El PJ aún define si las internas serán con voto electrónico o papel

A poco más de dos meses de las elecciones internas convocadas para el 2 de agosto, el Partido Justicialista de Salta aún no definió si la votación se realizará mediante boleta papel o a través de un sistema de voto electrónico.

La presidenta de la Junta Electoral partidaria, Frida Fonseca, explicó que ambas alternativas están contempladas dentro del reglamento electoral que regirá el proceso de normalización del PJ.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, la dirigente señaló que la decisión será evaluada junto al interventor del partido, José Luis Gambetta.

“El reglamento establece las dos posibilidades, tanto voto electrónico como voto papel”, indicó.

Fonseca explicó que uno de los aspectos que se tendrá en cuenta será la disponibilidad de recursos económicos para afrontar el proceso electoral interno.

Mientras tanto, la Junta Electoral avanza con las primeras etapas del cronograma, que incluye la incorporación de nuevos afiliados y la actualización del padrón partidario.

Según precisó, hasta el 3 de junio habrá plazo para presentar fichas de afiliación, mientras que posteriormente se abrirá un período de observaciones, tachas y enmiendas antes de la confección definitiva del padrón que se utilizará en la elección.

La elección del 2 de agosto definirá las nuevas autoridades del PJ salteño tras más de un año de intervención partidaria.