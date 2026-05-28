PJ Salta a internas el 2 de agosto: las listas se conocerán el 7 de julio

El Partido Justicialista Distrito Salta oficializó el cronograma electoral para las internas que se realizarán el domingo 2 de agosto de 2026, de 8 a 18, con el objetivo de renovar autoridades partidarias.

La resolución fue firmada por el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta y establece los pasos formales del proceso electoral interno.

El calendario comenzó el miércoles 27 de mayo con la convocatoria oficial. Luego, la presentación de fichas de afiliados será hasta el 3 de junio.

El padrón provisorio se exhibirá del 4 al 8 de junio, mientras que las tachas y enmiendas podrán realizarse hasta el 10 de junio. El padrón definitivo será exhibido entre el 15 y el 16 de junio.

La presentación de listas intervinientes se realizará entre el 18 y 19 de junio, y el reconocimiento de esas listas será hasta el 23 de junio.

En tanto, la presentación de candidatos será del 24 al 27 de junio. Luego, la exhibición de listas de candidatos y las eventuales impugnaciones podrán realizarse hasta el 29 de junio.

El cronograma también prevé el reemplazo de candidatos observados o impugnados entre el 29 de junio y el 1 de julio. La Junta Electoral deberá aceptar o rechazar esos reemplazos hasta el 3 de julio.

La oficialización de listas será el 7 de julio, mientras que la presentación de fotografías y logotipos para la pantalla vencerá el 8 de julio. La audiencia de aprobación de pantalla se realizará el 10 de julio.

Finalmente, la presentación de modelos de poderes para fiscales será hasta el 13 de julio. Todos los plazos vencerán a las 20 horas del día fijado.

Con este cronograma, el PJ Salta inicia formalmente el camino hacia la renovación de autoridades y abre una etapa clave para los distintos sectores del peronismo provincial.