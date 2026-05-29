Al frente de la Junta Electoral del PJ salteño, Fonseca garantizó participación amplia

La flamante presidenta de la Junta Electoral del Partido Justicialista de Salta, Frida Fonseca, aseguró que el proceso interno convocado tras la intervención partidaria tendrá como eje la participación amplia de los afiliados y la normalización institucional del espacio.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, Fonseca explicó que la Junta Electoral estará integrada además por Marcos Galián (secretario) y Dino Tapia (tesorero), quienes tendrán la responsabilidad de llevar adelante el cronograma electoral que culminará con las elecciones internas previstas para el próximo 2 de agosto.

La dirigente sostuvo que el objetivo es garantizar un proceso transparente y abierto a todas las corrientes internas del peronismo salteño.

“Todos los sectores están convocados a participar de este proceso”, afirmó.

Además, descartó cualquier tipo de exclusión de dirigentes o militantes y remarcó que las diferencias internas deben resolverse a través del voto de los afiliados.

“La mejor forma de dirimir estas diferencias es mediante una elección interna”, señaló.

Fonseca también destacó que una de las prioridades será actualizar el padrón partidario y convocar nuevamente a la militancia para que participe de la vida interna del PJ.

Según explicó, hasta el 3 de junio habrá plazo para presentar nuevas fichas de afiliación y posteriormente se abrirá una etapa de tachas y enmiendas antes de la conformación definitiva del padrón electoral.