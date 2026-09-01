Diputados pidieron por la continuidad de las obras en la RN40

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de declaración que solicita la reactivación efectiva de las obras de la Ruta Nacional 40, en los tramos en los tramos Payogasta–Palermo y Seclantás–Molinos.

“Esta Ruta Nacional es el centro de un posible desarrollo de nuestro querido valle”, aseguró el diputado por Cachi, Miguel Plaza, al momento de tomar la palabra.

Explicó que las obras habían comenzado, pero se paralizaron a finales de 2023 y que, desde ese momento hasta el día de hoy, se han seguido todos los caminos de gestión para lograr que los trabajos se retomen.

“Se nos informó que una de las concesiones se había caído y que se iba a hacer por administración. Nos dijeron que otro tramo de la ruta iba a comenzar en febrero y estamos a setiembre y no pasó nada”, señaló el legislador.

Finalmente, celebró que existan proyectos en el Congreso de la Nación que busquen conocer el destino de los fondos del Impuesto a los Combustibles, fondos que, por ley, deben utilizarse para la pavimentación de Rutas Nacionales.