El PJ Nacional apeló la intervención judicial en Salta y pidió suspenderla

La disputa por el control del Partido Justicialista de Salta sumó un nuevo capítulo. El PJ Nacional interpuso un recurso de apelación contra la intervención judicial del PJ Salta y pidió suspender la aplicación del fallo hasta que la cuestión quede resuelta.

El planteo fue difundido por el exinterventor partidario Pablo Kosiner, quien advirtió que la superposición entre una intervención judicial y una intervención partidaria previa genera incertidumbre institucional dentro del peronismo salteño.

Cuestionan la intervención judicial del PJ Salta

Según el planteo del PJ Nacional, la intervención judicial avanza sobre decisiones adoptadas por el Congreso Nacional del partido, que ya había designado autoridades para el distrito Salta.

Kosiner sostuvo que no corresponde avanzar con definiciones electorales internas mientras la sentencia no esté firme. Para el exlegislador, cualquier decisión tomada en ese contexto podría quedar atravesada por dudas sobre su validez.

Críticas a la interna del 2 de agosto

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la convocatoria a elecciones internas para el 2 de agosto. Kosiner calificó el llamado como una convocatoria “express” y señaló que omite una etapa de afiliaciones.

El exinterventor advirtió que ese proceso resulta clave para recuperar afiliados que dejaron el PJ y migraron hacia opciones provinciales. También remarcó que el partido cuenta con menos de 700 afiliados menores de 25 años.

El @p_justicialista Nacional Interpuso un Recurso de Apelación en contra de la Intervención Judicial del PJ Salta y solicitó se suspenda la aplicación del fallo de intervención hasta que se resuelva la cuestión.



Como parte de los fundamentos se expresó: “Que, la superposición… — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) May 28, 2026

Participación y autonomía partidaria

Para Kosiner, las elecciones internas del PJ Salta no deberían limitarse a legitimar posiciones de poder, sino abrir mayores condiciones de participación dentro del partido.

“El destino del Partido Justicialista de Salta debe estar en manos de la autonomía partidaria y no de funcionarios judiciales”, expresó en su posteo.

El conflicto profundiza la crisis del peronismo salteño, marcado por disputas internas, pérdida de afiliados y tensiones entre la conducción nacional del PJ y sectores locales.