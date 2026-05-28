El PJ Nacional apeló la intervención judicial en Salta y pidió suspenderla
Política28/05/2026Ivana Chañi
El PJ Nacional pidió suspender la intervención judicial del PJ Salta hasta que se resuelva la apelación. Pablo Kosiner cuestionó la convocatoria a elecciones internas del 2 de agosto y advirtió que limita la participación partidaria.
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