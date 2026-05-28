Alertan por baches, hielo y neblina en rutas de Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió este jueves 28 de mayo el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales, con múltiples advertencias por calzadas deterioradas, neblinas, hielo y presencia de maquinaria vial.

El informe señala que gran parte de las rutas se encuentran transitables, aunque con extrema precaución por las condiciones climáticas y el mal estado de algunos tramos.

Problemas en Ruta 34 y Ruta 50

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta complicaciones tanto en Orán como en San Martín. Entre Pichanal y Embarcación se reportaron grandes baches, animales sueltos y banquinas irregulares. También advirtieron por falta de mantenimiento y fuerte tránsito de camiones.

La Ruta Nacional 50, a la altura del río Pescado, mantiene tránsito a media calzada con controles de Gendarmería y tareas de mantenimiento vial.

Precaución por hielo en la Ruta 51

Uno de los sectores más delicados es la Ruta Nacional 51, especialmente entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas, donde hay calzada irregular y riesgo por hielo sobre la ruta. También recomendaron evitar cruzar arroyos con corrientes fuertes.

En el tramo entre San Antonio de los Cobres y Paso de Sico continúan trabajos con maquinaria pesada sobre badenes.

Cafayate y Valles Calchaquíes

En la Ruta Nacional 68, entre La Merced y Cafayate, pidieron precaución por deslizamientos y crecidas repentinas en zonas turísticas como Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

Mientras tanto, distintos tramos de la Ruta Nacional 40 presentan maquinaria vial trabajando, calzada irregular y sectores recomendados únicamente para vehículos de gran porte.

Neblinas en Capital y Valle de Lerma

Para Salta Capital y el Valle de Lerma, Defensa Civil advirtió por neblinas durante las primeras horas del día y trabajos sobre Circunvalación Oeste.

También recomendaron extremar cuidados en rutas provinciales de montaña y cornisa, especialmente en Iruya, Los Andes y Seclantás, donde persisten caminos de ripio, calamina y banquinas inestables.