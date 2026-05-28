Cómo están los pasos fronterizos de Salta y Jujuy este jueves

Las autoridades informaron el estado actualizado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy para este jueves 28 de mayo. El Paso de Jama presenta funcionamiento intermitente por condiciones climáticas adversas.
 
Salta28/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PASOS FRONTERIZOS

Las autoridades difundieron este jueves 28 de mayo el estado actualizado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy, con advertencias especiales para quienes viajen hacia Chile por el Paso de Jama.

Según el informe oficial, el paso internacional que conecta con Atacama permanece habilitado de 9 a 19.15, aunque funciona de manera intermitente debido a las condiciones meteorológicas en alta montaña.

Además, se reportaron cortes intermitentes, presencia de nieve, rutas resbaladizas y riesgo moderado por tormentas, por lo que recomendaron circular con extrema precaución.

En Jama se registran temperaturas extremas, con una mínima de -7°C y una máxima prevista de apenas 8°C.

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Demoras en Aguas Blancas

Otro de los puntos con advertencias es el paso entre Aguas Blancas y Bermejo, donde se informaron demoras por controles de Gendarmería Nacional y mayor presencia de organismos de seguridad.

El paso permanece habilitado las 24 horas, aunque las autoridades recomendaron prever posibles demoras.

También el Puerto Chalanas funciona con normalidad entre las 6 y las 20, pero presenta controles reforzados y aumento de vigilancia.

Pasos habilitados y cerrado

El paso Salvador Mazza – Yacuiba continúa habilitado durante las 24 horas, mientras que Misión La Paz – Pozo Hondo funciona de 7 a 20.

En tanto, el paso Sico, utilizado exclusivamente para transporte de cargas, opera de 9 a 19 con advertencia por ruta resbaladiza y frío extremo.

Por otra parte, el paso internacional Socompa permanece cerrado.

El informe también confirmó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.

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