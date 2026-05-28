"Nos quedamos sin un peso": Quijano no llega al aguinaldo y pedirá ayuda a la Provincia

La crisis financiera que atraviesan los municipios salteños empieza a reflejarse en el pago del medio aguinaldo. El intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, confirmó que deberá solicitar asistencia económica a la Provincia para poder afrontar el compromiso salarial de junio.

Según explicó, la caída de la coparticipación complicó seriamente las cuentas municipales durante los últimos meses y, en algunos períodos, los fondos ni siquiera alcanzaban para cubrir los salarios.

“Si nosotros hoy con los recursos propios llegamos a pagar el aguinaldo, nos quedamos sin un peso en la municipalidad”, advirtió el jefe comunal en Día de Miércoles.

Yonar señaló que la asistencia provincial permitirá garantizar no solo el pago a los trabajadores municipales, sino también la continuidad de los servicios públicos básicos.

Coparticipación en caída y municipios ajustados

El intendente sostuvo que la situación de Campo Quijano no es aislada y que varios municipios atraviesan dificultades similares producto de la baja de ingresos y del freno de la obra pública nacional.

En ese contexto, explicó que su gestión avanzó en un proceso de ajuste interno para reducir gastos y reforzar la capacidad operativa del municipio. Entre las medidas adoptadas mencionó la compra de maquinaria y equipamiento para mejorar los servicios públicos sin depender exclusivamente de contrataciones externas.

El impacto de la crisis en el Valle de Lerma

La advertencia de Yonar vuelve a poner sobre la mesa la delicada situación financiera de muchas comunas del interior salteño, especialmente aquellas con fuerte dependencia de la coparticipación.

Además del pago de aguinaldos, varios intendentes siguen de cerca la evolución de la actividad minera y económica regional, en busca de mayores recursos que permitan sostener servicios y obras en medio del ajuste nacional.