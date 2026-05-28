Advierten por falsos gestores que ofrecen cargos en la Justicia salteña

El Poder Judicial de Salta emitió una alerta pública ante la aparición de personas que se presentan como supuestos “gestores judiciales” y ofrecen realizar trámites o conseguir puestos laborales dentro de la Justicia a cambio de dinero.

A través de un comunicado oficial, remarcaron que “no existen gestores judiciales” y pidieron a la comunidad no dejarse engañar por este tipo de maniobras.

La advertencia apunta especialmente a quienes prometen acelerar expedientes, gestionar trámites judiciales o facilitar ingresos laborales dentro del sistema judicial mediante pagos informales.

Desde el organismo señalaron que cualquier persona que sea contactada bajo estas modalidades debe realizar la denuncia correspondiente para evitar posibles estafas.

Preocupación por maniobras irregulares

La difusión de la advertencia refleja una preocupación creciente por intentos de engaño vinculados a falsas promesas de trabajo y supuestas gestiones dentro de organismos públicos.

En ese sentido, el Poder Judicial recordó que los trámites judiciales deben realizarse únicamente por las vías oficiales y que ningún ingreso laboral se obtiene mediante intermediarios o pagos particulares.

Además, recomendaron desconfiar de quienes aseguren tener contactos o influencia dentro de la Justicia para agilizar causas o conseguir designaciones.

Piden denunciar

El mensaje oficial concluye con un pedido concreto a la ciudadanía: denunciar cualquier intento de estafa o situación sospechosa relacionada con estas prácticas.

La advertencia busca evitar que personas sean víctimas de engaños económicos en medio de la búsqueda de empleo o de soluciones judiciales rápidas.