Alertan por correos falsos que simulan notificaciones judiciales

Ante la existencia de consultas por correos electrónicos haciendo referencia supuestos avisos judiciales sobre procesos en trámite invocando números de expedientes y tribunales inexistentes en la estructura judicial se reitera que tales mensajes podrían ser una maniobra de estafa.

Ciudadanos reportaron haber recibido correos electrónicos cuyo asunto hace referencia a “Notificación Extrajudicial”, “Intimación Digital”, “Aviso de despacho emitido – responda a la brevedad” y a un supuesto “Tribunal Regional del Trabajo”.

El correo remitente en los casos consultados no corresponde a un mail oficial del Poder Judicial de Salta. Se detectó que el correo remitente corresponde a dominios @libero.it.

Se advierte que estos correos falsos tendrían como finalidad algún tipo de estafa virtual, robo de datos o infección de equipos informáticos por lo que se recomienda no tocar o copiar ningún link que pudiera estar dentro del cuerpo del texto para evitar caer en la maniobra fraudulenta.